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حماس: ندرس مقترحًا من الفصائل الفلسطينية لحل أزمة معبر رفح

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حماس: ندرس مقترحًا من الفصائل الفلسطينية لحل أزمة معبر رفح حماس: ندرس مقترحًا من الفصائل الفلسطينية لحل أزمة معبر رفح

الناطق باسم حماس سامي أبو زهري

أعلنت حركة حماس إنها تدرس مقترحًا مقدمًا من الفصائل والقوى الفلسطينية لحل أزمة إغلاق معبر رفح البري على قاعدة ما وصفتها بـ”تحقيق الشراكة ووحدة الوطن”.

وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري ـ في تصريح صحفي مساء اليوم (السبت) ـ إن الحركة تلقت أفكارًا لحل أزمة إغلاق معبر رفح من عدة جهات من بينها قوى وفصائل وبعض أطراف المجتمع المدني والمجلس التشريعي الفلسطيني.

وأضاف ” إن حماس تدرس هذه الأفكار والمبادرات على قاعدة التخفيف من معاناة شعبنا ودعم صموده وتحقيق الشراكة ووحدة الوطن”.

وثمن أبو زهري حرص هذه الجهات على البحث عن مخرج لأزمة إغلاق معبر رفح البري.

أ ش أ

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