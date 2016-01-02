مدرب المقاصة يسخر من تواجد جماهير «الزمالك» بالمدرجات: هو الجمهور رجع تاني؟!

سخر إيهاب جلال المدير الفنى لفريق مصر المقاصة من تواجد جماهير نادى الزمالك بمدرجات ملعب إستاد بتروسبورت، خلال مباراة فريقه أمام المارد الأبيض التى انتهت منذ قليل.

وقال مدرب المقاصة -خلال لقاء أجراه معه مراسل أون تي في- عقب انتهاء اللقاء: هو الجمهور رجع المدرجات تاني أنا شايف جماهير كتير للزمالك، مشيرًا إلى أن الـ 7 دقائق التى احتسبهم جهاد جريشة حكم اللقاء كوقت إضافى مبالغ فيها، مضيفًا أن خروج محمود دونجا لاعب الفريق أثر على مستوى الفريق.

واقتنص المارد الأبيض تعادلًا صعبًا أمام فريق المقاصة 2/2 فى المباراة التى أُقيمت في إطار الأسبوع الـ 12 بالدوري الممتاز.