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فينجر يتحدث عن انضمام النني لأرسنال

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فينجر يتحدث عن انضمام النني لأرسنال فينجر يتحدث عن انضمام النني لأرسنال

أوضح أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال تطورات صفقة انتقال محمد النني لاعب وسط بازل للمدفعجية هذا الشتاء.

وتشير معظم التقارير الإنجليزية إلى أن النني على بعد خطوة واحدة من الانتقال لأرسنال وهي استخراج تصريح العمل.

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وقال فينجر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب لقاء نيوكاسل يوم السبت: "لا توجد تطورات في صفقة النني، ليس لدي ما أقوله".

وأضاف "إنه ليس لاعبا في صفوف أرسنال حتى الآن، ولسنا قريبين من قول هذا حاليا".

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وأوضح "نحن نرغب في ضم لاعب جديد ولكن حتى هذه اللحظة لم نتعاقد مع أي لاعب".

اشتهر فينجر بنفي ضم أي لاعبين جدد قبل انتهاء إجراءات الصفقة بشكل رسمي.

في السياق نفسه، رد المدرب الفرنسي على سؤال جون كروس الصحفي بجريدة ميرور حول انضمام النني لأرسنال بالاجابة نفسها، لكن الصحفي المقرب من فينجر أوضح أن اللاعب المصري سينضم هذا الأسبوع للمدفعجية.

كما قال فينجر في تصريحات لقناة كانال بلس الفرنسية عقب لقاء نيوكاسل "ضم النني مسألة وقت، إن الصفقة ليست وشيكة ولكنه في الطريق إلى أرسنال".

رسميا - بازل يعلن ضم بديل النني

مقال رأي - لا تستغرب لو انتقل النني لأرسنال عزيزي الجهبذ

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