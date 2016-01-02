بالفيديو - ' لا تقلقوا أنا موجود ' .. توريه وأجويرو ينقذان مانشستر سيتي من فخ واتفورد

" لا تقلقوا أنا موجود".. هكذا كانت رسالة يايا توريه لجماهير ومتابعي الدوري الإنجليزي الممتاز. واتفورد على أعتاب الانتصار 1-0 ولكن الفيل الإيفواري يقلب الطاولة لانتصار بهدفين مقابل هدف.

مانشستر سيتي يفوز على صاحب الأرض واتفورد بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.

شوط أول انتهى بالتعادل السلبي قبل أن تتغير النتيجة بعد مرور 50 دقيقة.

الدقيقة 55 ركنية مباغتة من بين واتسون لاعب واتفورد بركنية خادعة مرمى جو هارت ومانشتر سيتي بهدف عسكي من لمسة ألكسندر كولاروف بالخطأ.

قبل أن يظهر المنقذ يايا توريه.

الدقيقة 82 ركنية من كولاروف يحولها توريه بتسديدة صاروخية من لمسة واحدة تهز شباك واتفورد.

وبعدها مباشرة ظهر المنقذ الأخر، عرضية من بكاري سانيا ورأسية ولا أروع ولا أقتن من سيرخيو أجويرو.

قبل أن يطلق حكم المباراة صافرته معلنا عن انتصار مانشستر سيتي الصعب أمام واتفورد.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 39 في المركز الثالث خلف ليستر سيتي الثاني صاحب الـ40 نقطة. بينما يتصدر أرسنال الترتيب برصيد 42 نقطة.

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