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عمرو أديب: 25 يناير عقدتنا النفسية و"مفيش شعب بيخاف من يوم ثورته غيرنا"

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عمرو أديب: 25 يناير عقدتنا النفسية و"مفيش شعب بيخاف من يوم ثورته غيرنا" عمرو أديب: 25 يناير عقدتنا النفسية و"مفيش شعب بيخاف من يوم ثورته غيرنا"
قال الإعلامى عمرو أديب، إن هناك أشياء لن تتغير فى العام الجديد أبرزها العقدة النفسية لدى المصريين من يوم 25 يناير، مشددا على أن "25 يناير عقدة الشعب وكل الناس بتخاف من هذا اليوم".

وأوضح "أديب"، خلال برنامج "القاهرة اليوم" المذاع على فضائية "اليوم"، أن الدولة لن تحتفل بثورة 25 يناير نهائياً، قائلا:"مفيش شعب فى العالم بيخاف من يوم ثورته غيرنا"، حيث تكون ذكرى الثورات فى معظم الدول عادة "يوم سعادة وفرح" ويتم الاحتفال بها.

وأشار عمرو أديب، إلى أن الخطر الذى يحدق بمصر الآن هو محاولة "اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسى"، قائلا:" قالولى فى أمريكا شيلو السيسى وهاتوا أى واحد، وعلى فكرة اغتيال الرئيس المصرى مش صعب"، مؤكدا أن الرئيس رمز الدولة المصرية، لذا يجب حمايته، مضيفا:"السيسى بيتحرك فى كأنه رئيس سويسرا.. لازم تخاف ياريس علشان فيه ناس فى رقبتك".

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مصر 365

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