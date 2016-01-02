آمنة نصير:تهمة ازدراء الأديان مطاطة وسأسعى بالبرلمان لإلغائها إنصافا للفكر

قالت النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب وأستاذ العقيدة الإسلامية، إن مصطلح ازدراء الأديان "مطاط" ويحتمل أوجه كثيرة، موضحة أنه يجب إدراك دلالة ما يكتبه الأديب من جمل، فسعة اللغة والعبارات التى تصدر من أى مفكر أو مبتكر أو شاعر أو قاص تصعب أن نضعها فى "سياق جاد يحاسب عليه صاحبه".

وأضافت "نصير"، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى عبر برنامجها "هنا العاصمة" على فضائية cbc، قائلة: "يجب أن يزاح مصطلح ازدراء الأديان من أحكام القضاء لأن دالتها مختلفة من قلم إلى قلم، ومن مفكر إلى مفكر، ولذلك يجب أن نستبعده فى هذا العصر، والرقابة على ما ينطق الكلام من قبل الشخص سواء شاعر أو أديب يصعب تقنينها ووضعها تحت بند ازدراء الأديان" مضيفة :"ولذلك سأتبنى تعديل هذه المادة فى مجلس النواب إنصافاً للفكر والعقل وسلامة العقائد".

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