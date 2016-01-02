أخبار الساعة 10..إثيوبيا توجه دعوة للإعلاميين والبرلمانيين لمعاينة "النهضة"

نشر "اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار والموضوعات المُهمّة، فى مقدمتها، تصرحيات الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، بأن الجانب الإثيوبى فى الاجتماعات الأخيرة شعر بأن مصر متمسكة بمبادئ سد النهضة المتفق عليها، مؤكدا أن إثيوبيا وجهت دعوة للإعلاميين والبرلمانيين لمعاينة السد على أرض الواقع.

وأوضح وزير الرى، خلال اتصال هاتفى مع الإعلامى معتز بالله عبد الفتاح عبر برنامجه "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أن جسم سد النهضة الإثيوبى به 16 فتحة توربينية لتوليد الكهرباء، مؤكدا ضرورة وجود بعض المخارج لتدفق المياه منها عند حدوث عطل مفاجئ وتسمى "طوارئ السد"، مضيفا أن مصر قدمت دراسة خلال الاجتماع الأخير حول احتياجها إلى أكثر عدد من الفتحات بالسد وليس فتحتين فقط لتوفير احتياجاتها من المياه.

وإلى موجز أخبار مصر للساعة العاشرة مساءً..

- وزير الرى: إثيوبيا وجهت دعوة للإعلاميين والبرلمانيين لمعاينة سد النهضة

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