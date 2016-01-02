بالصور..مراكب متهالكة تنقل المواطنين بسبب تعطل العبارات النهرية بأسوان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك نقلاً عن صفحة تختص بأخبار محافظة أسوان، مأساة يتعرض لها أهالى منطقة دراو بغرب النيل، بعد تعطل العبارات النهرية الخاصة بنقل المواطنين والبضائع، واستخدام مراكب متهالكة للغاية.

وأضافت الصفحة، التى وثقت مأساة الأهالى بالصور، أنهم يتعرضون لمخاطر الغرق يومياً، بسبب المراكب المتهالكة.

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