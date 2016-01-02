الاتحاد الأوروبي يحذر من «عواقب وخيمة» لإعدام النمر

حذرت فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، يوم السبت، من أن إعدام السعودية لرجل الدين الشيعي البارز نمر النمر يهدد “بعواقب وخيمة” من خلال إثارة المزيد من التوتر الطائفي في المنطقة.

وأعدمت السعودية النمر، يوم السبت، مع عشرات الأعضاء من تنظيم القاعدة في إشارة إلى أن المملكة لن تتهاون مع أي هجمات سواء من المتشددين السنة أو الأقلية الشيعية.

وبحسب رويترز، قالت موجيريني في تكرار لمعارضة الاتحاد الأوروبي لعقوبة الإعدام وعمليات الإعدام الجماعي على نحو خاص إن قضية النمر أثارت قلقًا خطيرًا بشأن حرية التعبير واحترام الحقوق المدنية والسياسية الأساسية في السعودية.

وأضافت “هذه القضية تشير أيضًا إلى احتمال إثارة المزيد من التوتر الطائفي الذي ألحق بالفعل أضرارًا كثيرة بالمنطقة بأسرها مع عواقب وخيمة.” وحثت موجيريني السعودية على تعزيز المصالحة بين الطوائف المختلفة في البلاد.