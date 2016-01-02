أخبار عاجلة

شافية أحمد.. حكاية مطربة «كفيفة» حفظت القرآن وأبهرت «القصبجي» -
تاب عن شرب الخمر وفقد والده وأخته في أسبوع واحد.. 14 معلومة عن منذر رياحنة -
عامل تصليح إلكترونيات تزوج ملكة جمال الكون.. رحلة وليد توفيق في 16 معلومة -
8 الصبح - شوف داليا أشرف وهي بتعزف على الطبلة على الهواء ... "دي مش بطيخة يا داليا" -
8 الصبح - الطفلة "ماليكة" أصغر خبيرة موضة فى العالم .. شوف إزاي بتختار ألوان ملابسها -
للرجل.. زوجتك غيورة؟.. هكذا تتعامل معها -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب -
8 الصبح - لقاء مع عارضة الأزياء نورين يوسف حول عملها كعارضة وكاتبة وداعمة لـ"single mother" -
دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الغربية يناقش مشاكل المحافظة من أعضاء مجلس النواب

Google+ Print
محافظ الغربية يناقش مشاكل المحافظة من أعضاء مجلس النواب محافظ الغربية يناقش مشاكل المحافظة من أعضاء مجلس النواب
ناقش اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، مشاكل المحافظة، خلال لقائه حاليا أعضاء مجلس النواب عن الغربية، مشيرا أنه منذ تولى مهام عمله، وتبين أن المحافظة مليئة بالمشاكل، ولابد من التكاتف معا من أجل حلها والقضاء على كافة المشاكل وإنهاء المشروعات المتوقفة.

وقال المحافظ: علينا أن نسابق الزمن كما يفعل الرئيس السيسى، من أجل النهوض بالمحافظة، والشعب الغرباوى يريد من النواب إعجازا، ولا بد أن نكون على قدر المسئولية.

وطالب عبد المنعم العليمى عضو مجلس النواب عن دائرة بندر طنطا من اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية بتوفير موقف للسيارات للنواب داخل المحافظة أثناء زيارتهم للمحافظة، كما طالب الدكتور محمد الشورى عضو مجلس النواب عن دائرة سمنود فى محافظة الغربية من النواب الحاضرين فى الاجتماع مع اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الشرطة والجيش والقضاء، كما طالب باستمرار التواصل بين المحافظ والنواب لحل المشاكل الهامة بالمحافظة، شارك فى اللقاء أعضاء مجلس النواب بالغربية، والسكرتير العام، والسكرتير المساعد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365