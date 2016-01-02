محافظ الغربية يناقش مشاكل المحافظة من أعضاء مجلس النواب

ناقش اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، مشاكل المحافظة، خلال لقائه حاليا أعضاء مجلس النواب عن الغربية، مشيرا أنه منذ تولى مهام عمله، وتبين أن المحافظة مليئة بالمشاكل، ولابد من التكاتف معا من أجل حلها والقضاء على كافة المشاكل وإنهاء المشروعات المتوقفة.

وقال المحافظ: علينا أن نسابق الزمن كما يفعل الرئيس السيسى، من أجل النهوض بالمحافظة، والشعب الغرباوى يريد من النواب إعجازا، ولا بد أن نكون على قدر المسئولية.

وطالب عبد المنعم العليمى عضو مجلس النواب عن دائرة بندر طنطا من اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية بتوفير موقف للسيارات للنواب داخل المحافظة أثناء زيارتهم للمحافظة، كما طالب الدكتور محمد الشورى عضو مجلس النواب عن دائرة سمنود فى محافظة الغربية من النواب الحاضرين فى الاجتماع مع اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الشرطة والجيش والقضاء، كما طالب باستمرار التواصل بين المحافظ والنواب لحل المشاكل الهامة بالمحافظة، شارك فى اللقاء أعضاء مجلس النواب بالغربية، والسكرتير العام، والسكرتير المساعد.