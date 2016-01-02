«السعودية» تستدعي السفير الإيراني للاحتجاج على تصريحات طهران الأخيرة

أفادت قناة «sky news arabia» في نبأ عاجل لها ، باستدعاء السفير الإيراني احتجاجًا على تصريحات إيران بشأن تنفيذ الأحكام بحق الإرهابيين في المملكة، وفقًا لما صرح به مسؤول بوزارة الخارجية السعودية.

,حملت وزارة الخارجية الحكومة الإيرانية المسؤولية كاملة حيال حماية سفارة خادم الحرمين الشريفين في طهران، وقنصلية المملكة في مدينة مشهد، وحماية أمن كافة منسوبيها من أي أعمال عدوانية، وذلك بموجب الاتفاقيات والقوانين الدولية.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام فى 47 إرهابيا منهم 45 سعوديا وتشاديا.