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فيديو| طلاب بـ«إعلام القاهرة» يدشنون حملة للتوعية بمخاطر الخلافات الزوجية

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فيديو| طلاب بـ«إعلام القاهرة» يدشنون حملة للتوعية بمخاطر الخلافات الزوجية فيديو| طلاب بـ«إعلام القاهرة» يدشنون حملة للتوعية بمخاطر الخلافات الزوجية

الخلافات الزوجية تؤثر سلباً على الأطفال

دشن طلاب بكلية الإعلام جامعة القاهرة أول حملة لتوضيح تأثير الخلافات الزوجية علي الطفل، مستنكرين من التأثير السلبي الذي يعود على الأطفال نتيجة لتعرض أغلب الأسر للمشاحنات الزوجية.

وقالت مروة يسري إحدى الطالبات المشاركات في الحملة ” إن انشغال الأسرة بالخلافات الزوجية، يؤثر سلبًا على الأطفال على المدى القريب والبعيد، وتكون ثمرة زريعتهم طفل مضطرب نفسي، مشيرة إلى كم التأثير السلبي العائد على الأمان العاطفي.

وأردفت مروة حديثها قائلة: “الخلافات الزوجية تؤثر علي حياتكم وحياه أبنائكم” تلك الرسالة التي أردنا توصيلها لكافة الفئات ، الخلافات الزوجية أمر طبيعي ولكن كثرتها أمام الطفل ليس طبيعياُ، وخاصة أنها تشعره بعدم الأمان وتشعره بالتوتر والقلق الدائم.

يشار إلي أنه شارك في العمل مروه يسري ، أسماء محمد ، محمد عطايا.

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