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«المقاصة» يتعادل مع «الزمالك» في ختام الأسبوع الـ12

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«المقاصة» يتعادل مع «الزمالك» في ختام الأسبوع الـ12 «المقاصة» يتعادل مع «الزمالك» في ختام الأسبوع الـ12

جانب من المباراة

انتهت مباراة الزمالك والمقاصة، على استاد بتروسبورت، المقامة اليوم السبت، في الجولة الثانية عشرة للدوري الممتاز، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

أنهى الشوط الأول من مباراة الزمالك ومصر المقاصة بالتعادل بهدف لكل منهما في اللقاء الذي يجمعهما، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الممتاز.

سجل هدف المقاصة محمد دونجا في الدقيقة 2، وأدرك أيمن حفني التعادل للزمالك في الدقيقة 36.

أضاف عمر النجدي، لاعب المقاصة الهدف الثاني لفريقه بشباك نادي الزمالك في الدقيقة 15 من الشوط الثاني للمباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الممتاز.

وأدرك التعادل للزمالك اللاعب مصطفى فتحي‬ بإحراز هدف التعادل لـ ‫«‏الزمالك‬» في مرمي ‏مصرلمقاصة‬ قبل نهاية المباراة بدقائق

 

 

 

 

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