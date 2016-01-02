لجنة سد النهضة تجتمع فى القاهرة 24 و25 من "يناير" الجارى

أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبى ستعقد اجتماعاها فى القاهرة يومى 24 و25 من الشهر الحالى، لمناقشة خطة عمل المكتبين الاستشاريين الذين سيقومان بتنفيذ الدراسات الفنية، مشيراً الى أنه سيوجه الدعوة للوزيرين السودانى والاثيوبى.

وأضاف مغازى، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه سيتم توقيع العقد مع المكتب القانونى "كوربت" فى العاصمة السودانية الخرطوم، أول فبراير بحضور وزراء الخارجية والرى من الدول الثلاث، ويقوم المكتب بدوره بتوقيع العقود مع "المكتبين الاستشاريين "بى.أر.أل" و "أرتيليا"، مشيراً الى أنه لن يتم تجاوز هذه المدة فى حالة موافقة الخبراء الفنيين على خطة العمل.

كانت مصر والسودان وإثيوبيا، قد اتفقا على الالتزام الكامل بوثيقة إعلان المبادئ التى وقع عليها رؤساء الدول الثلاث فى مارس الماضى بالخرطوم، وتحديد مدة زمنية لتنفيذ دراسات سد النهضة فى مدة تتراوح ما بين 8 شهور إلى عام، واختيار شركة "ارتيليا" الفرنسية لمشارك مكتب "بى أر ال" الفرنسى للقيام بهذه الدراسات.