أخبار عاجلة

شافية أحمد.. حكاية مطربة «كفيفة» حفظت القرآن وأبهرت «القصبجي» -
تاب عن شرب الخمر وفقد والده وأخته في أسبوع واحد.. 14 معلومة عن منذر رياحنة -
عامل تصليح إلكترونيات تزوج ملكة جمال الكون.. رحلة وليد توفيق في 16 معلومة -
8 الصبح - شوف داليا أشرف وهي بتعزف على الطبلة على الهواء ... "دي مش بطيخة يا داليا" -
8 الصبح - الطفلة "ماليكة" أصغر خبيرة موضة فى العالم .. شوف إزاي بتختار ألوان ملابسها -
للرجل.. زوجتك غيورة؟.. هكذا تتعامل معها -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب -
8 الصبح - لقاء مع عارضة الأزياء نورين يوسف حول عملها كعارضة وكاتبة وداعمة لـ"single mother" -
دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

احتجاز 5 من موظفى مجلس مدينة فوه للتحريات فى واقعة غرق "معدية سنديون"

Google+ Print
احتجاز 5 من موظفى مجلس مدينة فوه للتحريات فى واقعة غرق "معدية سنديون" احتجاز 5 من موظفى مجلس مدينة فوه للتحريات فى واقعة غرق "معدية سنديون"
علم "اليوم السابع"، أن المستشار محمد غزالة، رئيس نيابة فوه، بإشراف المستشار محمد الزنفلى المحامى العام لنيابات كفر الشيخ، قرر احتجاز 5 من موظفى مجلس مدينة فوه للتحريات، هم أعضاء اللجنة المشكلة للإشراف على الممر الملاحى لنهر النيل برئاسة نائب رئيس مجلس المدينة، وهم " ا.ا" و"م.ش" و" ك.خ" و "ج.ا" و"ع.ا".

كان المستشار محمد غزالة رئيس نيابة فوه، باشر مساء اليوم السبت، التحقيقات فى غرق 15 من أهالى وقرية سنديون بفوه وقرية ديروط بالمحمودية فى البحيرة لغرق معدية سنديون والذى راح ضحيته 15 من مستقليه.


>بالصور.. تفاصيل جديدة فى كارثة غرق معدية سنديون بكفر الشيخ.. 6 أفراد من أسرة واحدة ذهبوا للاتفاق على موعد زفاف نجلهم فغرقوا.. وصاحب المركب موظف فنى أشعة.. والأهالى يطالبون بتوفير بديل آمن للمعدية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365