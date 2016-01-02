احتجاز 5 من موظفى مجلس مدينة فوه للتحريات فى واقعة غرق "معدية سنديون"

علم "اليوم السابع"، أن المستشار محمد غزالة، رئيس نيابة فوه، بإشراف المستشار محمد الزنفلى المحامى العام لنيابات كفر الشيخ، قرر احتجاز 5 من موظفى مجلس مدينة فوه للتحريات، هم أعضاء اللجنة المشكلة للإشراف على الممر الملاحى لنهر النيل برئاسة نائب رئيس مجلس المدينة، وهم " ا.ا" و"م.ش" و" ك.خ" و "ج.ا" و"ع.ا".

كان المستشار محمد غزالة رئيس نيابة فوه، باشر مساء اليوم السبت، التحقيقات فى غرق 15 من أهالى وقرية سنديون بفوه وقرية ديروط بالمحمودية فى البحيرة لغرق معدية سنديون والذى راح ضحيته 15 من مستقليه.

بالصور.. تفاصيل جديدة فى كارثة غرق معدية سنديون بكفر الشيخ.. 6 أفراد من أسرة واحدة ذهبوا للاتفاق على موعد زفاف نجلهم فغرقوا.. وصاحب المركب موظف فنى أشعة.. والأهالى يطالبون بتوفير بديل آمن للمعدية