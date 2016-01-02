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بالفيديو..سيد القمنى: الأزهر يصدر الإرهاب للعالم وسأقاضيه بالمحكمة الدولية

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بالفيديو..سيد القمنى: الأزهر يصدر الإرهاب للعالم وسأقاضيه بالمحكمة الدولية بالفيديو..سيد القمنى: الأزهر يصدر الإرهاب للعالم وسأقاضيه بالمحكمة الدولية
طالب الدكتور سيد القمنى الكاتب والمفكر ، بإدراج الأزهر الشريف كمؤسسة إرهابية ،متابعا : "هناك من يعملون على تلك القضية الآن، وسيرفعون على الأزهر قضية بالمحكمة الجنائية الدولية، وأنا من سيقدم لهم المستندات وأمتلك منها الكثير".

وقال "القمنى" فى حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى، ببرنامج "السادة المحترمون"، المذاع عبر فضائية "on tv"،: "الأزهر يرى غير المسلمين وغير المنتمين لمذهبه السنى الحنبلى الإرهابى على أنهم كفرة، وبالتالى يصدر الإرهاب للعالم".

وأضاف أن للإسلام رب يحميه، وليس فى حاجة إلى مشايخ لحمايته، متهماً الدولة بأنها "حصنت المتسببين فى قتل المفكر الراحل فرج فودة، ولم تقدمهم للمحاكمة بتهمة التحريض على القتل".


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مصر 365

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