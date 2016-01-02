مسئول بالبنك المركزى لـ"اليوم السابع": لم نتلقَ الـ1.5 مليار دولار حتى الآن

قال مسئول مصرفى رفيع المستوى، بالبنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم السبت، إن مصر لم تتلقى الـ1.5 مليار دولار قيمة شرائح من قروض دولية حتى الآن.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حسابات البنك المركزى المصرى لم تصلها حتى الآن، المليار دولار قيمة الشريحة الأولى من قرض البنك الدولى، أو الـ500 مليون دولار قيمة الشريحة الأولى من قرض البنك الأفريقى للتنمية.

وانفرد "اليوم السابع" قبل أيام، بأن البنك المركزى المصرى وبالتنسيق مع البنوك العاملة فى السوق المحلية قدم 7.6 مليار دولار خلال الشهرين الماضيين، لتغطية طلبات الاستيراد للسلع الأساسية والمواد الخام ولسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب فى سوق المال المصرية.

- مصر تتسلم 1.5 مليار دولار من البنكين الدولى والتنمية الإفريقى

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