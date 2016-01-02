عميد أزهرى سابق:القمنى منحرف الفكر والأزهر سيكمل رسالته مهما كره الفاسقون

قال الدكتور عبد الفتاح إدريس، عميد كلية التربية بجامعة الأزهر بنين القاهرة السابق، إن سيد القمنى، صاحب فكر منحرف، ولن يجد من يسمع له أو يوقع على عريضته التى تطالب بإدراج مؤسسة الأزهر ضمن التنظيمات الإرهابية، مشيرًا إلى أن "القمنى" معروف بعدائه للأزهر وانحيازه للأفكار المنحرفة.

وأضاف إدريس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأزهر معروف بوسطيته وأنه منارة للعلم الإسلامى على مستوى العالم، وسيظل مكمل رسالته وأهدافه مهما كره الفاسدون والفاسقون، مؤكدًا أن دعوة "القمنى" لن تجد أذانًا صاغية، مشيرًا إلى أن جميع دول العالم تعرف منهج الأزهر جيدًا.

وفى هجوم غير مبرر، دعا الكاتب والباحث سيد القمنى، إلى إدراج مؤسسة الأزهر ضمن المنظمات الإرهابية، ونشر عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك" عريضة توقيعات تم تدشينها على موقع جمع التوقيعات الشهير "آفاز" بهدف تقديمها إلى الأمم المتحدة، للتصديق على إدراج الأزهر ضمن قائمة المنظمات الإرهابية دوليًا.

سيد القمنى يهاجم الأزهر ويتزعم توقيعات إدراج المشيخة ضمن المنظمات الإرهابية



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