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سيد القمنى للسادة المحترمون: الرئيس أخطأ بتكليف الأزهر تجديد الخطاب الدينى

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سيد القمنى للسادة المحترمون: الرئيس أخطأ بتكليف الأزهر تجديد الخطاب الدينى سيد القمنى للسادة المحترمون: الرئيس أخطأ بتكليف الأزهر تجديد الخطاب الدينى
شن الدكتور سيد القمنى المفكر السياسى، هجوماً حاداً على مؤسسة الأزهر الشريف، معتبراً أن "الرئيس عبد الفتاح السيسى أخطأ بتكليفه الأزهر بتجديد الخطاب الدينى".

وقال "القمنى" فى حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى، ببرنامج "السادة المحترمون"، المذاع عبر فضائية "on tv"، إن:"الرئيس ليس بعيداً عن الخطأ كأى إنسان، وبعض المسلمين قضوا حياتهم فى حب البلد وتوعية الناس ودفعوا من حياتهم ثمناً وعاشوا فقراء ومظاليم ومطاردين وشافوا الويل وأنا من بينهم، بسبب الأحكام التى ليست جزء من القانون"، متابعا :"حبس إسلام بحيرى لهجومه على البخارى يعنى أن المسلمين وثنيين".

وحمل "القمنى" الدولة مسئولية تعرض أى شخص للأذى بسبب الفكر، سواء "القمنى" أو "بحيرى"، مضيفاً: "البعض أطلق عليا لفظ جامع القمامة..طيب ليه لما جه إسلام بحيرى يمسك المكنسة ويمسح القمامة نحسبه..لقد أصبت بحالة ذعر حقيقى على بعد الحكم على بحيرى فهو باحث ثقيل الوزن..ماحدث مصيبة".

ورفض "القمنى" وصف الأزهر بـ"الشريف"، موضحاً أن الأمام الأكبر موظف بالدولة، ووصف الأزهر بـ"الشريف" يمنحه رتبه اجتماعية وسلطوية فوق كل السلطات، معتبراً هذا "عبث".

وأضاف أن علماء الأزهر ليس لديهم اجتهاد إلا بعض الشخصيات المضيئة التى لا نراها إلا فى التلفاز، أما الجيدين فمنبوذين من الأزهر، مضيفاً أن الدولة صنعت مؤسسة دينية لا تختلف عن كنائس العصور الوسطى.


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مصر 365

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