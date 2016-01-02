الأمن يقنع أهالى قرية "البيوت المحترقة" بفتح طريق "ديرب نجم - السنبلاوين"

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية، من إقناع الأهالى بقرية المناصافور التابعة لمركز ديرب نجم، منذ قليل، بفتح الطريق العام العام "ديرب نجم – السنبلاوين" من أمام القرية، بعد ساعة من تعطيل الحركة المرورية، عقب قطع بعض الأهالى الطريق الرئيسى، احتجاجا على اشتعال النيران بـ 6 منازل.

وأرجع الأهالى سبب الحريق إلى "قيام الجن بإشعال النيران بالمنازل"، من وقت إلى آخرمنذ شهر ونصف، موضحين أنه عصر اليوم تم إشعالها بثلاثة منازل مرة واحدة .

كان اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطار من الرائد شريف عبد العزيز، رئيس مباحث ديرب نجم، بتجمع العشرات من الأهالى بمدخل قرية المناصافور لتضررهم من حرق بعض منازلهم، وأرجعوا سبب الحريق إلى "الجن".

فيما تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة علي الحريق بالقرية وجار التنسيق مع أحد مشايخ الأزهر لزيارة القرية.

وفي سياق متصل، حرر عدد من أهالى قرية الشرقاية بكفر صقر محاضر بمركز الشرطة، يفيد حرق الجن 5 منازل بالقرية.

بالصور.. الرعب يسيطر على أهل الشرقية لاحتراق المنازل بدون سبب.. أهالى "المناصافور" و"الشرقاوية" يصرخون: "بيوتنا اتخربت والنار تلتهم الأثاث ولا تمس المصاحف".. و"الأوقاف" تنصح المتضرر بترديد الأذان