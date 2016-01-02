مباراة الزمالك والمقاصة تحتل التريند المصرى على "تويتر" بـ7 هاشتاجات

احتلت مباراة ناديى الزمالك ومصر المقاصة، التى أقيمت اليوم الأحد، فى إطار مباريات الدورى العام المصرى، التريند المصرى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إذ ضمت قائمة الأكثر تداولاً بالموقع 7 هاشتاجات متعلقة بالمباراة.

وجاءت الهاشتاجات كالتالى، أحمد حسن مكى، مصطفى فتحى، طارق حامد، أيمن حفنى، وإبراهيم صلاح، لاعبو الزمالك، إلى جانب هاشتاج مصر المقاصة، وهاشتاج "فى الدورى" الذى يتناول مباريات مسابقة الدورى العام اليوم، وأبرزها مباراة الزمالك والمقاصة، وهاشتاج "سابق الصورة" الذى تحدث فيه المغردون على خروج صوت معلق المباراة سابقاً للصورة المنقولة على الشاشة.



>