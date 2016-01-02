أخبار عاجلة

شافية أحمد.. حكاية مطربة «كفيفة» حفظت القرآن وأبهرت «القصبجي» -
تاب عن شرب الخمر وفقد والده وأخته في أسبوع واحد.. 14 معلومة عن منذر رياحنة -
عامل تصليح إلكترونيات تزوج ملكة جمال الكون.. رحلة وليد توفيق في 16 معلومة -
8 الصبح - شوف داليا أشرف وهي بتعزف على الطبلة على الهواء ... "دي مش بطيخة يا داليا" -
8 الصبح - الطفلة "ماليكة" أصغر خبيرة موضة فى العالم .. شوف إزاي بتختار ألوان ملابسها -
للرجل.. زوجتك غيورة؟.. هكذا تتعامل معها -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب -
8 الصبح - لقاء مع عارضة الأزياء نورين يوسف حول عملها كعارضة وكاتبة وداعمة لـ"single mother" -
دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

عبد الله النجار: أنحنى إعجاباً بحكم حبس إسلام بحيرى كونه "عنوان الحقيقة"

Google+ Print
عبد الله النجار: أنحنى إعجاباً بحكم حبس إسلام بحيرى كونه "عنوان الحقيقة" عبد الله النجار: أنحنى إعجاباً بحكم حبس إسلام بحيرى كونه "عنوان الحقيقة"
قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، تعليقاً على الحكم الصادر ضد الباحث إسلام بحيرى، إنه "ينحنى إعجابا بالحكم الصادر ضد إسلام بحيرى" لأن حكم القضاء عنوان للحقيقة ، وتابع:" نحترم القضاء المصرى ونؤمن أنه قضاء شامخ ".

وأضاف "النجار" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء القاهرة" الذى تقدمه الإعلامية إنجى أنور عبر فضائية "ten"، أننا كثيراً ما نلجأ للعاطفة والشعارات العنترية وحقوق الإنسان دون التبصر لحقيقة الواقع، وتابع :" حرية التعبير مشروطة بأن لا تمس الأشخاص .. ومحكمة النقض وضعت قاعدة تقول بـأن الإنسان إذا تلفظ بلفظ لم يعد ملكاً له ، وأن من حق الجميع أن يتناولوا هذا اللفظ بالنقد والتحليل، وعليه من حق البحيرى وغيره أن يناقش ولكن بشرط أن ينتقد المكتوب دون الأشخاص ".


>- عبد الله النجار: دعوى سيد القمنى لإدارج الأزهر منظمة إرهابية تثير السخرية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365