عبد الله النجار: أنحنى إعجاباً بحكم حبس إسلام بحيرى كونه "عنوان الحقيقة"

قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، تعليقاً على الحكم الصادر ضد الباحث إسلام بحيرى، إنه "ينحنى إعجابا بالحكم الصادر ضد إسلام بحيرى" لأن حكم القضاء عنوان للحقيقة ، وتابع:" نحترم القضاء المصرى ونؤمن أنه قضاء شامخ ".

وأضاف "النجار" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء القاهرة" الذى تقدمه الإعلامية إنجى أنور عبر فضائية "ten"، أننا كثيراً ما نلجأ للعاطفة والشعارات العنترية وحقوق الإنسان دون التبصر لحقيقة الواقع، وتابع :" حرية التعبير مشروطة بأن لا تمس الأشخاص .. ومحكمة النقض وضعت قاعدة تقول بـأن الإنسان إذا تلفظ بلفظ لم يعد ملكاً له ، وأن من حق الجميع أن يتناولوا هذا اللفظ بالنقد والتحليل، وعليه من حق البحيرى وغيره أن يناقش ولكن بشرط أن ينتقد المكتوب دون الأشخاص ".

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