أخبار عاجلة

شافية أحمد.. حكاية مطربة «كفيفة» حفظت القرآن وأبهرت «القصبجي» -
تاب عن شرب الخمر وفقد والده وأخته في أسبوع واحد.. 14 معلومة عن منذر رياحنة -
عامل تصليح إلكترونيات تزوج ملكة جمال الكون.. رحلة وليد توفيق في 16 معلومة -
8 الصبح - شوف داليا أشرف وهي بتعزف على الطبلة على الهواء ... "دي مش بطيخة يا داليا" -
8 الصبح - الطفلة "ماليكة" أصغر خبيرة موضة فى العالم .. شوف إزاي بتختار ألوان ملابسها -
للرجل.. زوجتك غيورة؟.. هكذا تتعامل معها -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب -
8 الصبح - لقاء مع عارضة الأزياء نورين يوسف حول عملها كعارضة وكاتبة وداعمة لـ"single mother" -
دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. وقفة أمام مكتبة الإسكندرية احتجاجا على قتل الكلاب الضالة

Google+ Print
نظم بعض النشطاء فى مجال حقوق الحيوان وقفة عصر اليوم أمام مكتبة الإسكندرية، احتجاجا على واقعة قتل الكلاب الضالة بالخرطوش، التى وقعت فى منطقة الأزاريطة التابعة لحى وسط الأسبوع الماضى.

حيث قالت "سمر عبد المجيد محمد" ناشطة حقوق الحيوان وأحد منظمى الوقفة إنها وقفة احتجاجية سلمية احتجاجا على "مذبحة كلاب الأزاريطة" يوم السبت الماضى.

وطالب المشاركون فى الوقفة وقف العنف وقتل الكلاب بهذه الطريقة التى وصفوها بالوحشية، ورفعوا لافتات كتبوا عليها "ارحموا من فى الأرض يرحكم من فى السماء" و"ضد قتل الحيوانات".

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365