بالصور.. وقفة أمام مكتبة الإسكندرية احتجاجا على قتل الكلاب الضالة

نظم بعض النشطاء فى مجال حقوق الحيوان وقفة عصر اليوم أمام مكتبة الإسكندرية، احتجاجا على واقعة قتل الكلاب الضالة بالخرطوش، التى وقعت فى منطقة الأزاريطة التابعة لحى وسط الأسبوع الماضى.

حيث قالت "سمر عبد المجيد محمد" ناشطة حقوق الحيوان وأحد منظمى الوقفة إنها وقفة احتجاجية سلمية احتجاجا على "مذبحة كلاب الأزاريطة" يوم السبت الماضى.

وطالب المشاركون فى الوقفة وقف العنف وقتل الكلاب بهذه الطريقة التى وصفوها بالوحشية، ورفعوا لافتات كتبوا عليها "ارحموا من فى الأرض يرحكم من فى السماء" و"ضد قتل الحيوانات".



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