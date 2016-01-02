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محافظ كفرالشيخ يبحث التعاون مع المستشفى العسكرى وتحيا مصر للقضاء على"سى"

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محافظ كفرالشيخ يبحث التعاون مع المستشفى العسكرى وتحيا مصر للقضاء على"سى" محافظ كفرالشيخ يبحث التعاون مع المستشفى العسكرى وتحيا مصر للقضاء على"سى"
التقى اللواء السيد نصر،محافظ كفرالشيخ، اليوم، العقيد أحمد حسين مدير مستشفى كفرالشيخ العسكرى ،والفريق الطبى المعاون له والعميد أكرم النشار، المدير المالى والادارى لصندوق تحيا ، لبحث التعاون من أجل القضاء على فيروس "سى"بالمحافظة .

وأكد اللواء السيد نصر أن كفر الشيخمن من أكثر المحافظات إصابة بالفيروس الكبدي "سى"بسبب مصادر التلوث البيئية،وأخطرها مصرف " كتشنر " .

وأضاف المحافظ بأنه سيكون هناك تعاون جاد بين المحافظة والمستشفى العسكرى وصندوق تحيا مصر ، للقضاء على الفيروسبالتزامن مع إعمار العديد من القرى، وخاصة الأشد احتياجاً، وتابع :سنبدأ بمسح شامل لمرضى " سى" بأحد المراكز وتنفيذ خطة العلاج ثم تعميمة على مستوى المحافظة .

وأعلن محافظ كفرالشيخ، بأنه سيتبى حملة ترويجية لعلاج مرضى " سى " بمستشفى كفرالشيخ العسكرى ، تستهدف الوصول الى المصابين فى أبعد قرية وتجمع سكنى ، مضيفاً بأن دور الاعلام هو توصيل الرسالة الى أخر مصاب بـ"سى " للعلاج بمستشفى كفرالشيخ العسكرى ،وخاصة ان أجر الكشف بمختلف عيادات المستشفى لا يتجاوز 25 جنيهاً ،مع استثناء غير القادرين .

وأشار اللواء نصر إالى انه سيبدأ بملف الصحة وملف التعليم وتحسين الخدمات كى يشعر بها المواطن ،لافتاً إالى أن جميع مؤسسات المحافظة ستعمل وفق منظومة متكاملة.

من جانبه قال العقيد طبيب أحمد حسين مدير مستشفى كفرالشيخ العسكرى:يتم صرف عقار"السوفالدى المحلى " بسعر رمزى داخل المستشفى ،المرضى غير القادرين سيتم علاجهم وفقا لبرنامج التعاون مع المحافظة وصرف العلاج لـ 15 مريضا غير قادرا شهرياً طبقا للبروتوكول المبرم بين المحافظة والمستشفى المستعد لاستقبال"مدنين وعسكرين " فى جميع التخصصات، التى يشرف عليها نخبة من أفضل الأطباء طبقاً للمعايير الدولية .

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مصر 365

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