رئيس "الصرف الصحى" بالإسكندرية يتفقد محطة معالجة العامرية والتنقية الغربية

زار اللواء مهندس أ.ح محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية محطة معالجة العامرية (المشروع الألمانى)، واستمع إلى شرح المسئولين عن تنفيذ المشروع، وطالب بسرعة الانتهاء منه، حيث يخدم المشروع غرب الإسكندرية بالكامل.

من جهة أخرى اجتمع اللواء مهندس أ.ح محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية بغرفة العمليات الرئيسية لبحث مشكلة محطة التنقية الغربية من دخول المجموعة الخامسة للخدمة.

يذكر أنه تعرضت محطة التنقية الغربية والتى تستقبل تصرفات وسط وغرب المدينة لتوقف مفاجئ فى النوات السابقة.