بالصور.. انتشار القمامة حول "الصناديق" بشوارع مدينة العياط

رصدت عدسة "اليوم السابع" انتشار القمامة حول الصناديق المُخصصة لها بشارع شكرى القوتلى بمدينة العياط فى الجيزة، والتى قدّم بسببها الأهالى عدة شكاوى لرئيس المدينة.

شارع شكرى القوتلى، من الشوارع الرئيسية والحيوية، ويمتد طوله قرابة الكيلو متر ونصف، مكتظ بالسكان، وملىء بالمحال التجارية، والمدارس، ويوجد نادى رياضى، ويمر بسوق المدينة.

يحيى محمد سويدان، أحد الأهالى، قال إنه متضرر من المشهد، والروائح الكريهة بسبب القمامة المنتشرة على جانبى الطريق، خاصة وأنه يسكن الطابق الأرضى، وأشار إلى الأمراض التى يمكن أن تنتشر بسبب وجود القمامة.



>وأضاف سويدان لـ"اليوم السابع" أنه تقدم بأكثر من شكوى لأمانة مجلس مدينة العياط لحل للأزمة، ولكن دون جدوى، متسائلاً: "كيف نجبر الأهالى على رمى الزبالة فى المكان المخصص لها والصندوق فى الأصل مكسور غير صالح للاستخدام؟".



>وأشار إلى أن المتسببين فى كسر صناديق القمامة هم عمال الحى المعنيين بجمع القمامة من الصناديق وتفريغها، لتعاملهم مع الصناديق بشكل غير صحيح من حيث آلة الرفع، ما يؤدى إلى كسر الصناديق.



>وأوضح: "تهمة الإهمال هنا موجهة إلى الحى، كونه المسئول، بالإضافة إلى سائقى البلدوزر المسئولين عن تفريغ صناديق القمامة".



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