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انتهت – الزمالك يتعادل أمام المقاصة في مباراة مثيرة

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انتهت – الزمالك يتعادل أمام المقاصة في مباراة مثيرة انتهت – الزمالك يتعادل أمام المقاصة في مباراة مثيرة

يتابع FilGoal.com مباراة قمة الجولة الـ12 من الدوري المصري بين الزمالك ومصر للمقاصة.

طالع تشكيل الفريقين، وتفاصيل المباراة لحظة بلحظة.

ق90+1: كرة ساقطة عن طريق أيمن حفني هرب مصطفى فتحي من مصيدة التسلل وسدد الكرة "لوب" في الشباك.

ق72: محمود حمدي يخرج ببراعة لينقذ كرة خطيرة من مصطفى فتحي المنفرد.

ق61: تسديدة قوية من عبد اللطيف أبو بكر تصطدم بالقائم وترتد لعمر نجدي يسددها في المرمى الخالي في حراسة الدفاع.

ق45+1: محمد أبو المجد ينطلق من اليمين ويخترق ويسقط داخل منطقة الجزاء بعد احتكاك مع دويدار والحكم لا يحتسب ركلة جزاء.

ق43: أووه كهربا يهدر انفرادا صريحا بعد تمريرة بينية من حمودي وتصدي رائع من محمود حمدي قبل أن يبعد أحمد سامي الكرة لركنية.

ق12: أووووه أحمد حسن مكي يضيع انفراد صريح بعد تمريرة طولية من حمودي ويسدد بغرابة شديدة خارج الملعب!

ق3: محمود دونجا يحرز الهدف الأول للمقاصة بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء بعد ركنية من اليسار.

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