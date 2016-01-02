جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية لمستشفى القناطر المركزى

تفقد الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية فى زيارة مفاجئة، مستشفى القناطر الخيرية المركزى، ورافقه خلال الجولة اللواء السعيد عبد المعطى السكرتير العام، والمهندس مصطفى عباس، السكرتير العام المساعد، والنائب عادل عامر، نائب القناطر الخيرية، وتفقد وحدة غسيل الكلوى، وعنابر المرضى، والعناية المركزة، ووحدة القلب، وتحدث المحافظ مع المرضى لمعرفة مستوى الخدمة المُقَدَّمَ لهم.

وقال مدير المستشفى، إنه يوجد 37 ماكينة غسيل كلوى بمركز الكلى، يكفون 210 مرضى، وتتوافر أماكن لمرضى آخرين، حيث يوجد بالمستشفى 125 مريضًا فقط، وأمر المحافظ بمخاطبة وكيل وزارة الصحة لإرسال مرضى آخرين للعلاج، لتوافر أماكن ولاستغلال كل الطاقات الموجودة بالمستشفى.

وأوضح الدكتور رضا فرحات، أن المحافظة ستدعم المستشفى من صندوق الخدمات، وتزويدها بالأجهزة اللازمة، وطالب من نواب البرلمان، المشاركة الشعبية وتشجيع التبرع بالجهود الذاتية، وأثناء خروجه من المستشفى طلب عدد من العاملين المؤقتين بالمستشفى تثبيتهم ووعد المحافظ بحل مشكلتهم فى أقرب وقت، وتحدث مع بعض من أهالى المرضى واستمع إلى شكواهم، ووعدهم بتوفير الإمكانيات للمستشفى.

وبعد انتهاء الجولة بالمستشفى، تفقد المحافظ حديقة عفلة، ومكتبة الهلال الأحمر بالحديقة، وأبدى إعجابه بالمكتبة وبنشاط العاملين بها لاهتمامهم بجمال ونظافة المكتبة، وتوفير سُبُل الراحة للقارئ. ومر المحافظ على عدد من مكامير الفحم بالمحافظة، وأعطى أوامره بإزالتها فورًا، حرصًا على صحة المواطنين، وحفاظا على البيئة من التلوث.

وأوضح خلال جولته: "أعتبر نفسى من القليوبية، وسعيد بأنى محافظا لها، لأكمل مسيرة المحافظين السابقين الذين أكن لهم كل احترام وتقدير، وأشكرهم على ما بذلوه خلال وجودهم" مشيرًا إلى أنه سيُكْمِل ما انتهوا عنده سواء فى مجال مشروعات البنية التحتية والصرف الصحى، أو إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والرى، والكشف عن الفساد ومحاربته، وأنه سيبذل قصارى جهده لتقديم أفضل خدمه للمواطنين، والعمل على راحتهم.

وأكد أن طبيعة عمله تعتمد على الجولات الميدانية، والتواجد بالشارع للتعرف على المشكلات التى يعانى منها المواطن، وإيجاد الحلول الفورية السريعة لها، وأن مكتبه مفتوح للمواطنين طوال أيام الأسبوع، كما وعد المواطنين بتحسين مستوى الخدمات فى كافة القطاعات لراحة المواطن، وأشار إلى أن رئيس الجمهورية، وجههم بتيسير الخدمة للمواطن وتقديم كافة سبل الراحة له.