أخبار فلسطين اليوم.. مئات الفلسطينيين يشيعون جثامين 14 شهيدا

ركزت أخبار فلسطين، اليوم، على تشييع مئات الفلسطينيين لجثامين 14 شهيدا قتلوا برصاص الاحتلال الإسرائيلى، كما تناولت ما أعلنته دولة الفاتيكان باعترافها بفلسطين رسميا كدولة مستقلة.>وأبرزت أخبار فلسطين اليوم تشييع المئات من الفلسطينيين جثامين 14 شهيدا قتلوا برصاص قوات الاحتلال خلال المصادمات التى جرت مؤخراً فى الأراضى المحتلة بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال، بعد يوم واحد من تسليم إسرائيل لجثامين 17 شهيدا لذويهم فى مدينة الخليل بعد احتجازهم لعدة أيام.

كما أوضحت الأخبار ما قررته سلطات الاحتلال الإسرائيلى بتسليم جثامين 17 شهيدا من شهداء انتفاضة القدس من محافظة الخليل أمس، كما أبلغت سلطات الاحتلال عائلتى الشهيدين أنس بسام حماد (21 عاما) ومحمد عبد الرحمن عياد (21 عاما) من بلدة سلواد شمال شرق محافظة رام الله والبيرة بأنها ستسلم جثمانهما أيضا أمس الجمعة.

يأتى ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء منذ بدء الانتفاضة أكتوبر الماضى ارتفع إلى 144 من بينهم العديد من النساء والأطفال، وذلك بعد استشهاد الشاب شادى غبيش (38 سنة) من سكان حى الزراعة القريب من مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله فى وقت متأخر من ليلة أول أمس بسبب مضاعفات إصابته فى مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى قرب مدخل المخيم قبل بضعة أسابيع.

فيما أبرزت أخبار فلسطين ما أعلنته دولة الفاتيكان باعترافها رسميا بدولة فلسطين كدولة مستقلة.

وقالت الفاتيكان، اليوم السبت، إن الاتفاق الذى وقع فى نهاية يونيو الماضى بين الفاتيكان وفلسطين يدخل اليوم حيز التنفيذ بعد توافر جميع الشروط لذلك.

وتتحدث الوثيقة التى تتضمن تفصيلات خاصة بوضع الكنيسة الكاثوليكية داخل فلسطين، صراحة عن دولة فلسطين، وتؤكد الوثيقة فضلا عن ذلك على "دعم الحل السلمى للوضع فى المنطقة القائم على المفاوضات".