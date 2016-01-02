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عبد الله النجار: دعوى سيد القمنى لإدارج الأزهر منظمة إرهابية تثير السخرية

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عبد الله النجار: دعوى سيد القمنى لإدارج الأزهر منظمة إرهابية تثير السخرية عبد الله النجار: دعوى سيد القمنى لإدارج الأزهر منظمة إرهابية تثير السخرية
قال الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن دعوات سيد القمنى لجمع توقيعات لإدراج الأزهر منظمة إرهابية دعوة تثير السخرية، وتدعو للهزل، ومحاولة لتدمير القيم الدينية، وإثارة الفوضى والبلبلة فى المجتمع المصرى.
>وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الأزهر مؤسسة ذات قيمة وقامة عملية كبيرة، فهو امتداد لأكثر من 1000 عام ، والدعوة لاعتباره منظمة إرهابية هى دعوة ساخرة ، وتشويهه يشبه تحريض الإخوان على الأزهر، موضحا أن قمنى يقوم بمثل ما تفعله الجماعة بمؤسسات الدولة.
>وفى هجوم غير مبرر، دعا الكاتب والباحث سيد القمنى، إلى إدراج مؤسسة الأزهر ضمن المنظمات الإرهابية، ونشر عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك" عريضة توقيعات تم تدشينها على موقع جمع التوقيعات الشهير "آفاز" بهدف تقديمها إلى الأمم المتحدة للتصديق على إدراج الأزهر ضمن قائمة المنظمات الإرهابية دوليا.
>-سيد القمنى يهاجم الأزهر ويتزعم توقيعات إدراج المشيخة ضمن المنظمات الإرهابية

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