بالصور.. متظاهرون يقتحمون مقر القنصلية السعودية فى إيران

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صورًا علقوا عليها بأنها لإيرانيين أثناء اقتحامهم للقنصلية السعودية فى مدينة مشهد الإيرانية.

وأضاف الرواد، أن المتظاهرين أنزلوا العلم السعودى من فوق القنصلية، وأحرقوا جزءًا من القنصلية ردًا على إعدام السلطات السعودية للمرجع الشيعى نمر باقر النمر، اليوم السبت، بتهمة الإرهاب.

كانت وزارة الخارجية قد حملت الحكومة الإيرانية المسئولية كاملة حيال حماية سفارة خادم الحرمين الشريفين فى طهران، وقنصلية المملكة فى مدينة مشهد، وحماية أمن كافة منسوبيها من أى أعمال عدوانية، وذلك بموجب الاتفاقيات والقوانين الدولية.



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