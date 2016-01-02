بالفيديو.. نشرة اليوم السابع: السيسى يبدأ نشاطه فى 2016 بلقاء مهاب مميش

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وفيما يلى أهم ما جاء بها من أخبار:-
السيسى يبدأ نشاطه فى 2016 بلقاء مهاب مميش
السيسى يبحث مع كامل الوزير وقيادات الهيئة الهندسية مخطط مدينة الجلالة
الداخلية السعودية تنفذ الإعدام فى 47 إرهابيا لمشاركتهم بعمليات “داعش”
ريحته فى الحيطان..دراسة تحذر: منازل المدخنين ترفع خطر الإصابة بالسرطان
شارك فى حملة “صحافة المواطن” وبلغ عن “مصيدة الموت” فى منطقتك
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