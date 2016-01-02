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بالفيديو.. نشرة اليوم السابع: السيسى يبدأ نشاطه فى 2016 بلقاء مهاب مميش

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بالفيديو.. نشرة اليوم السابع: السيسى يبدأ نشاطه فى 2016 بلقاء مهاب مميش بالفيديو.. نشرة اليوم السابع: السيسى يبدأ نشاطه فى 2016 بلقاء مهاب مميش
يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلاً للقضايا المثيرة للجدل.

وفيما يلى أهم ما جاء بها من أخبار:-

السيسى يبدأ نشاطه فى 2016 بلقاء مهاب مميش

السيسى يبحث مع كامل الوزير وقيادات الهيئة الهندسية مخطط مدينة الجلالة

الداخلية تنفذ الإعدام فى 47 إرهابيا لمشاركتهم بعمليات “داعش”

ريحته فى الحيطان..دراسة تحذر: منازل المدخنين ترفع خطر الإصابة بالسرطان

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