فينجر: النني سينضم لأرسنال هذا الأسبوع

أوضح أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال تطورات صفقة انتقال محمد النني لاعب وسط أرسنال للمدفعجية هذا الشتاء.

وتشير معظم التقارير الإنجليزية إلى أن النني على بعد خطوة واحدة من الانتقال لأرسنال وهي استخراج تصريح العمل.

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وقال فينجر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب لقاء نيوكاسل يوم السبت: "لا توجد تطورات في صفقة النني، ليس لدي ما أقوله".

وأضاف "إنه ليس لاعبا في صفوف أرسنال حتى الآن، ولسنا قريبين من قول هذا حاليا".

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وأوضح "نحن نرغب في ضم لاعب جديد ولكن حتى هذه اللحظة لم نتعاقد مع أي لاعب".

في السياق نفسه، رد المدرب الفرنسي على سؤال جون كروس الصحفي بجريدة ميرور حول انضمام النني لأرسنال قائلا "سينضم هذا الأسبوع".

كما قال فينجر في تصريحات لقناة كانال بلس الفرنسية عقب لقاء نيوكاسل "ضم النني مسألة وقت، إن الصفقة ليست وشيكة ولكنه في الطريق إلى أرسنال".

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