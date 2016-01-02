العثور على جثة لاعب ويجان وكوت ديفوار الدولي السابق في ألمانيا

(إفي): عُثر على جثة اللاعب الإيفواري الدولي السابق ستيف جوهوري صاحب الـ34 عاما في مياه نهر الراين بألمانيا وذلك عقب أسابيع من الإبلاغ عن اختفاؤه من قبل أقاربه.

وأعلنت مصادر من شرطة دسلدورف غربي البلاد يوم السبت العثور على جثة اللاعب الذي احترف في صفوف بروسيا مونشنجلادباخ بين عامي 2006 و2009 وذلك ويجان وكان قد وقع مؤخرا لصالح شتاينباخ، الذي يلعب في إحدى بطولات الدوري الإقليمية بألمانيا.

وكان جوهوري اختفى قبل أعياد الميلاد بعشرة أيام، حيث دعا أقاربه ومعارفه للبحث عنه عن طريق الشبكات الاجتماعية دون نجاح.

وكان اللاعب أبلغ ناديه قبل أعياد الميلاد نيته السفر لفرنسا لقضاء العطلة مع عائلته في باريس.

ولم يصل جوهوري أبدا لباريس لذا سافر عدد من أفراد عائلته لألمانيا عقب إبلاغ الشرطة بالوضع.