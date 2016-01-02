مصرع 23 من داعش بنيران عراقية وقصف لطيران التحالف الدولى

>قصف طيران التحالف الدولى، مواقع ومستودعات أسلحة لتنظيم داعش الإرهابى، بمحافظة الأنبار غرب العراق.. ولقى 23 إرهابيًا مصرعهم بنيران عراقية وقصف لطيران التحالف.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة، مساء اليوم السبت، أن قصف طيران التحالف أسفر عن تدمير مستودعين للعتاد والأسلحة فى منطقة جبة فى جزيرة حديثة غرب الرمادى بالأنبار، مشيرا إلى أنه تم تدمير ثلاث سيارات للتنظيم مما أسفر عن مقتل 9 إرهابيين.

وتمكنت القوات التابعة للفرقة الثامنة بالجيش العراقى من قتل 14 إرهابيا، بينهم 5 إرهابيين وتدمير سيارة رباعية الدفع بقصف مدفعى لمنطقة "الحميرة" جنوبى الرمادي، إضافة إلى 9 آخرين بقصف تلة مشيهدة بالأنبار وجرحت آخرين من عناصر التنظيم.

>ودمرت قيادة قوات من الشرطة الاتحادية سيارة نقل وجرافة وقتلت عددا من الارهابيين فى منطقة "الكيلو 35" غربى الرمادي، كما دمرت ثلاث آليات عسكرية للتنظيم قرب سدة الثرثار.

وكانت قوات الفرقة العاشرة بالجيش العراقى استعادت السيطرة الكاملة بعد هجوم بسيارات مفخخة وانتحاريين يرتدون الزى العسكرى بإسناد جوى من طيران التحالف رغم سوء الأحوال الجوية، واستكملت تأمين وتطهير الطريق المؤدى لمقر الفرقة الذى زرعه عناصر التنظيم بالعبوات الناسفة والمؤدى الى منطقة ناظم الثرثار شمالى الرمادي.

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