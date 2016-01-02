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الخارجية السعودية تستدعى السفير الإيرانى وتسلمه مذكرة شديدة اللهجة

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الخارجية السعودية تستدعى السفير الإيرانى وتسلمه مذكرة شديدة اللهجة الخارجية السعودية تستدعى السفير الإيرانى وتسلمه مذكرة شديدة اللهجة
صرح مصدر مسئول بوزارة الخارجية ، بأن الوزارة استدعت اليوم السفير الإيرانى لدى المملكة، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة حيال التصريحات الإيرانية العدوانية الصادرة تجاه الأحكام الشرعية التى نفذت بحق الإرهابيين فى المملكة، وعبرت له الوزارة عن استهجان المملكة ورفضها القاطع لهذه التصريحات العدوانية التى تعتبرها تدخلاً سافرًا فى شئون المملكة.

كما حمَّلت وزارة الخارجية الإيرانية المسئولية كاملة حيال حماية سفارة خادم الحرمين الشريفين فى طهران، وقنصلية المملكة فى مدينة مشهد، وحماية أمن كافة منسوبيها من أى أعمال عدوانية، وذلك بموجب الاتفاقيات والقوانين الدولية.


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