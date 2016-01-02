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العامة للمنطقة الاقتصادية تعفى البضاعة اللازمة للمنتجات المصدرة من الجمارك

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العامة للمنطقة الاقتصادية تعفى البضاعة اللازمة للمنتجات المصدرة من الجمارك العامة للمنطقة الاقتصادية تعفى البضاعة اللازمة للمنتجات المصدرة من الجمارك
كشف الدكتور ناصر فؤاد المتحدث الرسمى أمين عام الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لـ"اليوم السابع" أن الهيئة قررت دخول البضاعة والمنتجات اللازمة من الميناء إلى المنطقة مباشرة دون جمارك، وسيتم إعفاؤها وذلك بغرض التصدير.

وأوضح أمين عام الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، أن القرار جاء لتشجيع المصانع على التصدير وجذب عملة صعبة لمصر، مشيرا إلى أنه "إذا أراد مصنع أو شركة تصدير منتجاتها لمصر فسيتم تحصيل جمارك على المواد الأولية فقط".

وأكد أن غرض الهيئة ليس تخصيص الأراضى ولكن إنشاء صناعات تساهم بجدية وبقوة فى رفع الاقتصاد المصرى وزيادة نسبة تشغيل العمالة وتخفيض البطالة.

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مصر 365