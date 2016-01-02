العثور على جثة لاعب ويجان وكوت ديفوار الدولي السابق في ألمانيا

يعتبر علاء عبد العال المدير الفني للداخلية أن ما حدث في مباراة فريقه ضد المصري يوم السبت فضيحة تحكيمية.

ولعب الداخلية مع المصري ضمن الجولة 12 من الدوري الممتاز وتعادل 1-1، إذ احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء مثيرة للجدل للمصري في الدقيقة 75 تعادل بها الفريق البورسعيدي.

وقال عبد العال في تصريحات لـFilGoal.com عقب اللقاء: "ما حدث في لقاء المصري فضيحة تحكيمية بكل المقاييس".

وأضاف "الحكم ظلمنا ولم يحتسب لنا ركلة جزاء، ثم احتسب ركلة جزاء غير صحيحة بالمرة كما اتضح للجميع".

وأوضح أن حسام حسن المدير الفني للمصري وشقيقه إبراهيم مدير الكرة قاما بسب الحكم المساعد طوال اللقاء مما أثر على أداء حكم الساحة.

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واستطرد "اعتقد أن سمير محمود عثمان حكم اللقاء تأثر بعصبية التوأم وضغطه المستمر علي طاقم التحكيم، واحتسب ركلة الجزاء كاستجابة فقط لهذا الضغط".

واختتم "هذا الحكم ظلم فريق الداخلية في مباراة الجيش، ولا اعلم لماذا يتعامل معنا سمير عثمان بهذا الشكل".