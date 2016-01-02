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أوكرانيا تحظر المنتجات الروسية 10 يناير

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أوكرانيا تحظر المنتجات الروسية 10 يناير أوكرانيا تحظر المنتجات الروسية 10 يناير

رئيس وزراء أوكرانيا

قالت الأوكرانية، اليوم السبت، إن حظرها لمنتجات روسية، لاسيما الغذائية منها، سيدخل حيز التنفيذ في 10 يناير الحالي.

ويأتي قرار الحكومة الأوكرانية ردًا على حظر قررته موسكو ابتداء من أمس أول يناير الجاري.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) أن الحكومة أوضحت أن مرسوم الحظر سيستمر حتى الخامس من أغسطس 2016 ، لكنه قد يرفع قبل ذلك، في حال اتخذت روسيا قرارًا مماثلًا إزاء السلع الأوكرانية.

ويشمل الحظر الأوكراني اللحوم والأسماك والأجبان والبن والسجائر والمشروبات الكحولية والشاي والحلويات ومستحضرات التجميل ومعدات السكك الحديد والقاطرات.

وفضلا عن الحظر الغذائي ، قررت موسكو استبعاد كييف ابتداء من مطلع يناير الجاري من منطقة التبادل الحر التي تربط عددًا كبيرًا من دول الاتحاد السوفييتي السابق.

ا    ش   ا

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