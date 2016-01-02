مجلس الأمة الكويتي يشيد بتطبيق الأحكام القضائية السعودية الصادرة بحق الإرهابيين

أشاد عدد من النواب في مجلس الأمة الكويتي بتطبيق الأحكام القضائية في حق عدد من المنتمين للفئة الضالة في المملكة العربية السعودية، وأعربوا عن تأييدهم للمملكة في حربها ضد الإرهاب .

وقال النائب عبدالرحمن الجيران “إن خطوة تنفيذ أحكام الإعدام في عدد من الفئات الضالة تعد رسالة واضحة وجهتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للعالم أجمع، برفض فكر الإرهاب والتطرف أيًا كان مشربه ومذهبه “.

وأكد أن للمملكة الحق في ممارسة سلطاتها على الخارجين عن القانون الساعين لتقويض أركان الدولة والداعين إلى الفوضى والقتل والتفجير والتكفير الذين دأبوا على تفسير نصوص الشرع وفق أجنداتهم الخاصة وأهدافهم المشبوهة ، موضحاً أن هذة الخطوة تأتي استكمالًا لخطوات رائدة قطعتها المملكة في محاصرة فكر الإرهاب .

ورأى النائب سلطان اللغيصم من جهته أن إعلان المملكة العربية السعودية إعدام 47 إرهابياً يُعد لطمة في جبين الإرهابيين .

وأشاد النائب الكويتي الدكتور أحمد مطيع العازمي بتنفيذ المملكة لتلك الأحكام ، مبيناً أنها تأتي تأكيداً لدورها العظيم والحازم في محاربة الإرهاب والتطرف .

وأعرب النائب ماضي العايد الهاجري من جانبه عن تأييده للمسؤولين في المملكة العربية السعودية في اتخاذ هذه الخطوة المهمة في حربها ضد الإرهاب، التي التي عدها صفعة في وجه الإرهاب ووجه من يعتنقون هذا الفكر التكفيري الذي لا يمت إلى الدين الإسلامي السمح بأي صلة .