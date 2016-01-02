فوز مصريين في المسابقة الدولية للقرآن الكريم بالمغرب

أعلنت وزارة الأوقاف فوز مصريين اثنين بالمسابقة الدولية لحفظ وترتيل وتفسير القرآن الكريم بالمغرب.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها اليوم، أن ممثل الوزارة، الطالب إبراهيم عبد العزيز عبد الرحمن خليل، فاز بالمركز الأول بالفرع الأول بالمسابقة الدولية للقرآن الكريم بالمغرب والخاص بالحفظ الكامل للقرآن مع الترتيل والتفسير.

وأضاف أن الطالب إسلام محمد ابراهيم أحمد نوح فاز بالمركز الثالث بالفرع الثالث للمسابقة والخاص بحفظ 5 أجزاء مع التجويد والترتيل.

وتقدمت الوزارة للفائزين بخالص التهنئة وتتمنى لهم دوام التفوق.

ا ش ا