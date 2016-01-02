للوقاية من سرطان الثدى.. تناولى مشروب القهوة يوميا

مشروبات تكافح سرطان الثدى

سرطان الثدى ورم خبيث ينتشر بكثرة بين السيدات المصريات، وهو يعد تاسع أكثر الأسباب المؤدية لوفاة المصريين حسب آخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية، ويكون المرض شديد الخطورة حال اكتشافه فى مرحلة متأخرة، بينما يعد الكشف الدورى المنتظم من أكثر الوسائل التى تساهم فى مكافحته.>وتعد القهوة من أفضل المشروبات التى تساهم فى مكافحة سرطان الثدى، وذلك حسب دراسة علمية مثيرة نشرت خلال العام الماضى بالمجلة الدولية للسرطان، وأشرف عليها علماء سويديون.

وأوصت الدراسة بتناول 5 فناجين صغيرة من القهوة خلال اليوم للحد من خطر الإصابة بسرطان الثدى، حيث أثبتت التجارب التى استمرت عقدين من الزمان وشملت 40 ألف امرأة أن تناول هذا المشروب بذلك القدر يحد من فرص سرطان الثدى بمعدل الخمس.

سبب فاعلية القهوة فى مكافحة سرطان الثدى

>وقدم الباحثون مجموعة من التفسيرات المتوقعة لفاعلية القهوة فى مكافحة سرطان الثدى، أبرزها: احتواء القهوة على قدر مرتفع من مضادات الأكسدة، وهو ما يحمى الخلايا من حدوث الطفرات الجينية التى تسبب الأورام السرطانية.