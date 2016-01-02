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مقتل وإصابة 120 مدنيا وعسكريا جراء اشتباكات أجدابيا الليبية

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مقتل وإصابة 120 مدنيا وعسكريا جراء اشتباكات أجدابيا الليبية مقتل وإصابة 120 مدنيا وعسكريا جراء اشتباكات أجدابيا الليبية

>كشف الناطق الرسمى باسم الهلال الأحمر الليبى بمدينة أجدابيا الليبية منصور عاطى ، اليوم السبت ، عن أن حصيلة الاشتباكات المسلحة فى المدينة بين قوات الجيش وقوات مجلس شورى ثوار إجدابيا ، خلال الأيام القليلة الماضية فقط ، وصلت إلى 35 قتيلا و 85 جريحا.

وقال الناطق الرسمى باسم الهلال الأحمر الليبى بمدينة أجدابيا الليبية منصور عاطى ، فى تصريح صحفى اليوم ، إن غالبية القتلى والجرحى من المدنيين بينهم جنود من الجيش الليبى، وتشهد أجدابيا منذ 17 ديسمبر الماضى ، عمليات عسكرية بين قوات الجيش الليبى وقوات مجلس شورى ثوار إجدابيا.

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