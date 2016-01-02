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إصابة عشرات الفلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال عقب تشيع الجثامين بالخليل

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إصابة عشرات الفلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال عقب تشيع الجثامين بالخليل إصابة عشرات الفلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال عقب تشيع الجثامين بالخليل

>أصيب عشرات الفلسطينيين فى مواجهات مع قوات الاحتلال فى بلدة بيت أمر شمال الخليل شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت، سهى الجعبري، الناشطة الفلسطينية من الخليل، لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط برام الله مساء اليوم السبت، إن قوات الاحتلال الإسرائيلى أطلقت الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط مما أدى إلى وقوع إصابات فى صفوف الشباب بعد مواجهات عقب تشيع جثامين الشهداء فى الخليل منذ قليل.

وأضافت أن العشرات من المواطنين أصيبوا كذلك بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال تلك المواجهات، فيما منعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين لإسعافهم مما أدى إلى تدهور حالتهم.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلى ينتشر بكثافة حاليًا فى محيط محافظة الخليل، متوقعة استمرار المواجهات رغم الطقس السيئ، وقد شيعت مدينة الخليل اليوم جثامين 17 شهيدًا إلى مثواهم الأخير فى مقابر الشهداء عقب إفراج سلطات الاحتلال عنهم.

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مصر 365