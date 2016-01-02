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التحالف الدولى يشن 31 غارة جوية على مواقع لـ "داعش" بالعراق وسوريا

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التحالف الدولى يشن 31 غارة جوية على مواقع لـ "داعش" بالعراق وسوريا التحالف الدولى يشن 31 غارة جوية على مواقع لـ "داعش" بالعراق وسوريا

>شنت قوات التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة 31 غارة جوية على مواقع مسلحى تنظيم "داعش" الإرهابى فى العراق وسوريا.

ونقل راديو "سوا" الأمريكى عن بيان للقيادة المشتركة لعمليات التحالف اليوم "السبت" ، يشير إلى أن ست غارات وجهت فى سوريا بالقرب من البوكمال والرقة وعين عيسى استهدفت جسرا ومصانع لفصل النفط عن الغاز ومبانى يستخدمها تنظيم "داعش" .

وأضاف البيان أن 25 غارة وجهت فى العراق بالقرب من مدن البغدادى والبوحيات وكيسك والموصل والرمادى وسنجار ضربت ودمرت وحدات تكتيكية ومواقع للقتال ومنصات لإطلاق الصواريخ والرشاشات الثقيلة ومركبات وخنادق يستخدمها مسلحو "داعش" .

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