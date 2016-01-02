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بالصور.. كابلات كهرباء مكشوفة وحُفر تهدد المواطنين بكوبرى الجامعة والساحل

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رصدت كاميرا "اليوم السابع" شروخ بالصدادات الموجودة على كوبرى الجامعة، تهدد صلاحية الكوبرى، بالإضافة إلى ظهور كابلات كهرباء مكشوفة بالكوبرى، ومجموعة من الحُفَر تهدد حياة المواطنين.

وظهرت الشروخ بأعلى الكوبرى من الناحية اليمنى فى اتجاه المنيل، وظهرت كابلات الكهرباء آخر الكوبرى من ناحية المنيل أيضًا، وطالب العديد من المواطنين المسئولين بمحافظة القاهرة بصيانة الكوبرى قبل وقوع الحوادث.

كوبرى الساحل الذى يربط شارع الوحدة بمنطقة إمبابة وشارع شبرا ، يعانى من تجاهل وإهمال شديد من محافظتى القاهرة والجيزة، ورصد "اليوم السابع" شروخ بالصدادات الموجودة على الكوبرى، وكابلات كهرباء مكشوفة، تهدد صلاحية الكوبرى، وحياة المواطنين.

وانتقد الأهالى تجاهل المحافظتين للكوبرى، خاصة مع ظهور كابلات كهرباء مكشوفة، وكذلك وجود مجموعة من الحُفَر، وأعمال تطوير لم تنتهِ منذ سنوات، مؤكدين وقوع عمليات سرقة يوميا على الكوبرى بسبب انقطاع الكهرباء الدائم بسبب سرقة كابلات الكهرباء أيضًا.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016


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مصر 365

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