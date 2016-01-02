ضبط سيارة محملة بطن و600 كيلو بانجو قبل ترويجها على محافظات الصعيد

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة جنوب الصعيد، برئاسة اللواء أحمد الخولى، وإشراف المقدم مروان العيسوى رئيس منطقة جنوب الصعيد، فى ضبط سيارة مُحَمَّلَة بطن و600 كيلو من نبات البانجو قبل ترويجها بمحافظات الصعيد.

كانت معلومات قد وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة جنوب الصعيد عن جلب شقى خطر يدعى "منصور. ح. م" 32 سنة عاطل، كمية من نبات البانجو المخدر لترويجها على تجار المواد المخدرة بجنوب الصعيد، وشُكِّلَت قوة أمنية ضمت كل من المقدم محمد الضبع، والرواد شريف أمين، وياسر صقر، ووسام الدين حسين، وأقاموا عدة أكمنة لضبط المتهم والمواد المخدرة.

وضُبِطَت السيارة بكمين فى وادى خريط بمركز نصر النوبة بأسوان، محمل بها طن و600 كيلو بانجو، وبندقية آليه و21 طلقة و10 آلاف و120 جنيها، فيما تمكن المتهم من الهرب وسط زراعات القصب بمساعدة آخرين، عقب تبادل إطلاق النيران.

وتحرر المحضر رقم 1 إدارى مركز نصر النوبة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات، برئاسة المستشار أحمد حلمى محامى عام بأسوان.