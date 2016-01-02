استراحة – الزمالك 1 – المقاصة 1.. الحاوي يتعادل للأبيض وكهربا يهدر هدف التقدم

يتابع FilGoal.com مباراة قمة الجولة الـ12 من الدوري المصري بين الزمالك ومصر للمقاصة.

طالع تشكيل الفريقين، وتفاصيل المباراة لحظة بلحظة.

ق42: لاعبان من الزمالك أمام مدافع وحيد في منطقة جزاء المقاصة، مررها حمودي لكهربا في مواجة المرمى. لكن الأخير أهدر فرصة التقدم.

ق35: مرور مهاري من أيمن حفني داخل منطقة جزاء المقاصة، سدد الكرة في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى محمود حمدي.

ق20: استحواذ من الأبيض على الكرة في منتصف الملعب، وانتهت الكرة بتسديدة من كهربا تصدى لها محمود حمدي.

ق12: مكي يهدر إنفرادا تاما أمام مرمى المقاصة.

ق4: محمود دونجا سدد صاروخ من خارج منطقة الجزاء سكنت أعلى شباك الزمالك.

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