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مصرع شخص وإصابة أربعة فى تصادم سيارتين بإدفو

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مصرع شخص وإصابة أربعة فى تصادم سيارتين بإدفو مصرع شخص وإصابة أربعة فى تصادم سيارتين بإدفو
لقى مواطن مصرعه فيما أصيب أربعة آخرون بكسور وكدمات متفرقة بالجسم فى حادث تصادم سيارتى نقل مساء اليوم السبت بمركز إدفو شمال أسوان.

وتم الدفع بسيارتى إسعاف ونقل المصابين من مكان الحادث لمستشفى إدفو العام، وتم تحويل اثنين من المصابين لمستشفى الأقصر الدولى، كما تم إيداع الجثة بمشرحة إدفو العمومية.

تلقت الأجهزة الأمنية بأسوان إخطارًا بوقوع حادث تصادم على الطريق الفرعى - نزلة إدفو - المؤدى للطريق الصحراوى الغربى أسوان ناحية الغنيمية بين سيارة نقل محملة بالرمال قادمة من المحاجر وسيارة ربع نقل قادمة من الزراعات بوادى الصعايدة، وتمت معاينة الحادث وتسيير الحركة المرورية وجار تحرير محضر شرطى بالواقعة، تمهيدا لإخطار النيابة العامة.

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مصر 365

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