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بالصور.. وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ تواسى أسر ضحايا معدية سنديون

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أدت الدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم السبت، واجب العزاء فى ضحايا معدية قرية سنديون التابعة لمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ، الذى راح ضحيته 15 من أهالى القرية، وقرية ديروط التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة.

وواست وكيلة الوزارة أسر الطلاب ضحايا حادث المعدية بمياه نهر النيل بين محافظتى كفر الشيخ والبحيرة، رافقها أحمد موسى وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر رالشيخ، وأحمد فودة مدير عام التعليم بالمديرية، وصلاح فهمى مدير عام الشئون المالية والإدارية، وأحمد رمزى السقا مدير عام إدارة دسوق التعليمية، ومصطفى مكى مدير عام إدارة فوه التعليمية.

حيث توجهت وكيل التعليم بكفر الشيبخ، فور وصولها ومرافقيها إلى المنزل الذى يضم 6 ضحايا التقت فيه الحاج سيد أحمد جميعى والد الطالبتين المتوفيتين، آية بالصف الثانى الإعدادى، والطالبة إيمان بالصف الثالث الإعدادى، كما واست أقارب الفقيد مصطفى كامل جميعى الذى فقد زوجته وابنته إسراء وابنه إسلام بالصف الثالث الثانوى صناعى، وتلقت العزاء ومرافقيها من أهالى القرية الذين حضروا لتقديم واجب العزاء فى الطلاب الضحايا.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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